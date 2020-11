Covid, sanificazione a Sant´Anna e Quarter

31/10/2020 In Consiglio ma dal lavoro: caos. «Sanità, sminuita l'assemblea» «Il sindaco evita di parlare dell´emergenza sanità». Grande confusione questa mattina in occasione della riunione del Consiglio comunale di Alghero svoltasi in modalità a distanza. Manca più volte il numero legale ed alla fine la minoranza, compatta, abbandona. Ancora problemi in maggioranza