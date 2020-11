Red 16:43 Covid-19: lieve calo dei positivi a Sassari In quattro giorni, diciannove positivi e un ricoverato in meno. Questi i dati forniti oggi dal Dipartimento di Prevenzione, Servizio igiene e sanità pubblica dell´Assl Sassari



Commenti SASSARI – In base ai dati forniti oggi (martedì) dal Dipartimento di Prevenzione, Servizio igiene e sanità pubblica dell'Assl Sassari, il sindaco Gian Vittorio Campus ha reso noto che in città ci sono 368 positivi al Coronavirus, di cui trentadue ricoverati. Di fatto, dati in controtendenza rispetto al momento che sta vivendo il Paese (e non solo). Infatti, rispetto ai dati annunciati venerdì scorso (387 positivi, di cui trentatre ricoverati) [LEGGI] , si nota come nel capoluogo provinciale si siano registrati diciannove positivi e un ricoverato in meno.