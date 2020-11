Red 9:24 Covid, Nuoro: sopralluogo di Lampis «La Protezione civile regionale è impegnata per affrontare l´emergenza sanitaria», assicura l´assessore regionale della Difesa dell´ambiente, con delega alla Protezione civile







La struttura sanitaria, che occupa una superficie di circa 300metri quadri, è composta da tre tende più un atrio per l’accettazione, è attrezzata con venti posti letto in due aree di degenza, ed è dotata di quattro impianti di climatizzazione e di servizi igienici da campo. «Il sistema regionale di Protezione civile è continuativamente al fianco di quello sanitario per affrontare nel migliore dei modi questa seconda fase dell’emergenza sanitaria, così da garantire e tutelare la salute e la sicurezza dei sardi», ha aggiunto Lampis.



«Sono oltre 75, tra tensostrutture e container, le attrezzature messe a disposizione in tutti i presidi sanitari dell’Isola, a dimostrazione del grande impegno quotidiano, anche nell’ambito dell’emergenza Covid, del personale regionale della Protezione civile affiancato da circa 2mila volontari», conclude l'esponente della Giunta Solinas.



