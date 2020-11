G.M.Z. 19:50 Mulas s´immola: fiducia in Montis Montis (Riformatori) sempre più rigido e infastidito. Il Capogruppo di Fratelli d´Italia e Presidente V Commissione smorza la tensione, parla di «pettegolezzi» e ribadisce «fiducia» nel suo operato







«Il decoro e la pulizia della nostra città sono aspetti fondamentali per il buon vivere e anche su questi aspetti abbiamo stretto un patto con i cittadini e gli elettori. Proprio per questo l'Assessore Montis svolge un lavoro duro e fondamentale. Noi Consiglieri Comunali siamo chiamati ad aiutarlo in questo compito, anche portando alla sua attenzione le osservazioni anche critiche degli algheresi che rappresentiamo. Proprio questo dialogo tra i Consiglieri comunali e i rappresentanti della Giunta rappresenta la fiducia che esiste fra i due organi istituzionali» sono le parole di Christian Mulas. ALGHERO - La mano la tende il capogruppo in aula di Fratelli d'Italia. Così dopo l'infuocato faccia a faccia di lunedì sera ed il successivo tentativo di pacificazione non andato a buon fine è Christian Mulas, dotato di uno spiccato senso di appartenenza e lealtà, a smorzare almeno pubblicamente, ogni illazione. Lo fa ribadendo «piena fiducia nell'operato dell'assessore all'Ambiente», che soltanto qualche giorno fa, nel corso della riunione di maggioranza, era addirittura arrivato a minacciare le dimissioni [ LEGGI ] ( all'origine di tutto la puntuale richiesta di check sull'operato Ciclat ).Poi parla di «pettegolezzi» riferendosi ad alcuni passaggi dell'articolo di, che null'altro ha fatto se non riportare - senza dovizia di particolari che avrebbero potuto perfino avere maggior risalto e popolarità - l'andamento della riunione tra i consiglieri di maggioranza, alla presenza del sindaco.«Il decoro e la pulizia della nostra città sono aspetti fondamentali per il buon vivere e anche su questi aspetti abbiamo stretto un patto con i cittadini e gli elettori. Proprio per questo l'Assessore Montis svolge un lavoro duro e fondamentale. Noi Consiglieri Comunali siamo chiamati ad aiutarlo in questo compito, anche portando alla sua attenzione le osservazioni anche critiche degli algheresi che rappresentiamo. Proprio questo dialogo tra i Consiglieri comunali e i rappresentanti della Giunta rappresenta la fiducia che esiste fra i due organi istituzionali» sono le parole di Christian Mulas.