Scintille in coalizione: nodo-giunta Riunione di maggioranza ad Alghero in un clima decisamente surriscaldato, screzi tra consiglieri e lo stesso Conoci. Sono emersi nuovi problemi, alcuni dei quali di non semplice risoluzione. Faccia a faccia infuocato Montis-Mulas







Scelta azzeccata, almeno in parte. E' stata, infatti, l'occasione per tentare un chiarimento e riportare i problemi all'interno della maggioranza, evitando così passi falsi all'esterno che potrebbero ulteriormente indebolire l'azione amministrativa. Dall'incontro però, in un clima decisamente surriscaldato, con numerosi screzi tra consiglieri e lo stesso Conoci, sono emersi nuovi problemi, alcuni dei quali di non semplice risoluzione.



Manca un vero raccordo politico di coalizione, che si traduce in assenza di linee concordate e condivise: così l'iniziale scelta del sindaco di non coinvolgere le delegazioni dei partiti che compongono la maggioranza inizia ad essere il limite più grosso di questo scorcio di legislatura; da qui il tentativo, almeno a parole, di un progressivo coinvolgimento. C'è poi il nodo-rappresentanza: il profondo cambiamento dello scenario interno alla maggioranza consiliare, infatti, non sarebbe più rappresentativo dei gruppi.



Tanto che il Misto - oggi espressione di almeno due consiglieri (Pulina e Monti) al pari di altre forze e in misura ancora più rilevante dei Riformatori Sardi, Udc, FdI e Lega - avrebbe messo sul tavolo la richiesta di rappresentanza all'interno della Giunta comunale. Nel corso della riunione c'è stata anche la dura presa di posizione dell'assessore all'Ambiente, Andrea Montis, fino a minacciare le dimissioni, seguita da un infuocato faccia a faccia col capogruppo di FdI, Christian Mulas, sullo stato della nettezza urbana. Argomento che ritornerà presto oggetto di una competentemente Commissione consiliare [



