Red 8:09 La spesa a casa torna a Oristano Da sabato, riprende la consegna a domicilio dei prodotti del Mercato di Campagna Amica. Il servizio prenderà avvio sabato mattina ma, già da subito, si possono prenotare i prodotti







Varie le tipologie di prodotto: ortive, agrumi, pane cotto nel forno a legna e paste artigianali (compresa la pasta Solo sardo), legumi, funghi, uova e carne di pollo ruspante, formaggi ovini freschi e stagionati, ricotte, agrumi, miele, polenta, semola di grano capelli. Per una maggiore funzionalità del servizio, viene consigliato di effettuare le ordinazioni il giorno precedente le consegne (lunedì e venerdì). Le consegne verranno eseguite il martedì e sabato, dalle 8.30 alle 12.30. Inizialmente, il servizio verrà fornito nell’area di Oristano e frazioni e nel Comune di Santa Giusta, poi potrebbe essere ampliato. Il costo è di 2euro a consegna, pagabili al momento del ricevimento della merce.



«Diamo il nostro contributo e ausilio in un momento di nuova difficoltà per tutto il Paese – afferma il presidente Coldiretti Oristano Giovanni Murru - con i nostri agricoltori si stanno riattivando in tutta Italia per garantire un servizio ai cittadini e continuare a recare nelle loro mense il meglio delle nostre produzioni. Acquistando i prodotti locali, sosteniamo e aiutano il territorio e un comparto in difficoltà, come tanti altri settori». «Riprendere la consegna della spesa a domicilio - afferma il direttore Coldiretti Oristano Emanuele Spanò - intende essere un ausilio, specie alle persone anziane o impossibilitate a fare la spesa. Rappresenta inoltre uno valido strumento per limitare gli spostamenti in un momento di nuova emergenza per tutta la comunità». Commenti ORISTANO - Riparte “La spesa a casa“ dei prodotti di Campagna amica. Il Mercato di Campagna amica Oristano ripropone il servizio di consegna a domicilio di prodotti di qualità, sicuri e garantiti. Il servizio prenderà avvio nella mattinata sabato 7 novembre ma, già da subito, si possono prenotare i prodotti. I numeri di telefono dei produttori da contattare e la tipologia di merce da acquistare si possono consultare nella pagina Facebook di Campagna Amica Oristano. I cittadini potranno da subito anche contattare Il Mercato telefonando al numero 345/7052850. Si potrà comunque interloquire direttamente con tutti i produttori e scegliere quantitativi e tipologia dei prodotti agroalimentari da portare a casa.Varie le tipologie di prodotto: ortive, agrumi, pane cotto nel forno a legna e paste artigianali (compresa la pasta Solo sardo), legumi, funghi, uova e carne di pollo ruspante, formaggi ovini freschi e stagionati, ricotte, agrumi, miele, polenta, semola di grano capelli. Per una maggiore funzionalità del servizio, viene consigliato di effettuare le ordinazioni il giorno precedente le consegne (lunedì e venerdì). Le consegne verranno eseguite il martedì e sabato, dalle 8.30 alle 12.30. Inizialmente, il servizio verrà fornito nell’area di Oristano e frazioni e nel Comune di Santa Giusta, poi potrebbe essere ampliato. Il costo è di 2euro a consegna, pagabili al momento del ricevimento della merce.«Diamo il nostro contributo e ausilio in un momento di nuova difficoltà per tutto il Paese – afferma il presidente Coldiretti Oristano Giovanni Murru - con i nostri agricoltori si stanno riattivando in tutta Italia per garantire un servizio ai cittadini e continuare a recare nelle loro mense il meglio delle nostre produzioni. Acquistando i prodotti locali, sosteniamo e aiutano il territorio e un comparto in difficoltà, come tanti altri settori». «Riprendere la consegna della spesa a domicilio - afferma il direttore Coldiretti Oristano Emanuele Spanò - intende essere un ausilio, specie alle persone anziane o impossibilitate a fare la spesa. Rappresenta inoltre uno valido strumento per limitare gli spostamenti in un momento di nuova emergenza per tutta la comunità».