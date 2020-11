Cor 11:18 Slitta la sentenza per l´omicidio di Michela Fiori, udienza rinviata La giuria popolare non si è potuta comporre a causa di due assenze per motivi di salute, quindi l´udienza in programma questa mattina in Corte d´Appello a carico di Marcello Tilloca è stata rinviata a lunedì 30 novembre



ALGHERO - Era attesa per oggi (giovedì) la sentenza, invece ancora un rinvio nel processo di secondo grado per l'omicidio di Michela Fiori. La giuria popolare non si è potuta comporre a causa di due assenze per motivi di salute, quindi l'udienza in programma questa mattina in Corte d'Appello, al Tribunale di Sassari, a carico di Marcello Tilloca, è stata rinviata a lunedì 30 novembre.



La mamma di Alghero era stata ammazzata il 23 dicembre di due anni fa nella sua casa dall'ex marito, Marcello Tilloca, 44enne e già condannato a 30 anni in primo grado. L'uomo, reo confesso, fino ad oggi non ha mai mostrato pentimento.



Nel corso dell'ultima udienza, a ottobre, il difensore aveva sostenuto l'infermità mentale dell'imputato e richiesto ancora una volta una perizia psichiatrica, escludendo l'aggravante della premeditazione. Davanti alla Corte erano intervenuti gli avvocati di parte civile: tutti avevano invece avvalorato la conferma della condanna a 30 anni, come richiesto dal procuratore generale Stefano Fiori. Fuori dal tribunale, anche oggi, il sit in silenzioso della Rete delle Donne di Alghero.