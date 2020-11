Red 16:18 Maltrattamenti in famiglia: 41enne in manette Lunedì, i Carabinieri della Stazione di Santa Teresa Gallura hanno arrestato in flagranza un uomo di Palau per maltrattamenti in famiglia e lesioni. La moglie, che ha accusato “policontusioni con frattura composta delle ossa nasali”, è stata giudicata guaribile in trenta giorni



SANTA TERESA GALLURA – Lunedì, i Carabinieri della Stazione di Santa Teresa Gallura hanno arrestato in flagranza un 41enne di Palau per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Dopo una chiamata al 112, i militari sono arrivati vicino all’abitazione e hanno sentito una voce femminile chiedere aiuto.



Entrati nella casa, hanno trovato l’uomo che, poco prima, a seguito di una lite per futili motivi con la moglie, le aveva provocato “policontusioni con frattura composta delle ossa nasali”. Ricorsa alle cure mediche, la 40enne è stata giudicata guaribile in trenta giorni. Per l’uomo sono scattate le manette ed è stato messo agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.