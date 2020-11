Red 9:06 Carovana del sorriso: Monica Pulina vicepresidente Il nuovo statuto ha portato a trasformare la onlus in organizzazione di volontariato, con il rinnovo delle cariche: tra queste, la riconferma del presidente uscente Beppe Mambretti, mentre uno dei due vice è l´algherese Monica Pulina, eletta anch´essa all´unanimità







ALGHERO – Si è tenuta sabato, in remoto causa-Covid, l'assemblea straordinaria per la revisione dello statuto trasformando così "La carovana del sorriso" da onlus a organizzazione di volontariato, nonché ente di Terzo settore. Il nuovo statuto ha portato il rinnovo delle cariche: tra queste, la riconferma del presidente uscente l'algherese di adozione (così ama definirsi lo stesso) Beppe Mambretti, mentre uno dei due vice è l'algherese Monica Pulina, eletta anch'essa all'unanimità.

«Sono onorato di avere al mio fianco Monica Pulina in un momento difficile sia per l'associazione, che vive di riflesso il momento socio-economico di attualità non solo nei Paesi del terzo mondo. Nel suo anno in associazione, Monica ha dato modo di grande capacità organizzativa e dimostrazione di grande generosità e la sua vicepresidenza sarà sicuramente un grande contributo a La carovana del sorriso odv e al suo futuro», commenta Mambretti, che ha rinnovato a Pulina l'incarico operativo di responsabile del gruppo Sardegna e del progetto della "Rossanà pre school Masai", l'asilo con novanta bambini nella steppa di Tanzania.