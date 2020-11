Red 7:12 Programmazione: ai Comuni i fondi residui Via libera ai Comuni per l´utilizzo dei fondi residui dai cicli di programmazione comunitari. «Risorse preziose subito disponibili», commenta il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas







Così il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas annuncia l’approvazione della delibera, che consentirà ai Comuni sardi di utilizzare le risorse residue degli ultimi due cicli di programmazione. «Con questo provvedimento - spiega Solinas - restituiamo agli amministratori locali la possibilità di adottare le misure più necessarie e urgenti».



Diamo una risposta concreta - evidenzia l’assessore regionale della Programmazione e bilancio Giuseppe Fasolino - alle richieste pervenute dagli Enti locali, i quali, mantenendo la coerenza rispetto agli obiettivi prefissati, godono adesso di una duplice opportunità: accelerare su progetti già programmati oppure operare con flessibilità, purché con idonea motivazione, mettendo a disposizione l’utilizzo delle risorse anche su finalità diverse da quelle previste in fasi di programmazione cronologicamente distanti dalle esigenze attuali. La Regione sarà al fianco dei sindaci con il necessario supporto tecnico per ottimizzare lo svolgersi dei procedimenti, grazie alla piattaforma informatica già in uso agli Enti locali. Intervenire sui territori significa dare ossigeno alle comunità, far lavorare le imprese e dare un contributo importante per scongiurare il rischio che la piccola economia locale, già messa a dura prova dalle restrizioni imposte dalla pandemia, si atrofizzi ulteriormente».



