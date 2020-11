Cor 9:31 Scuole chiuse ad Olmedo, nuovi contagi Chiuse ad Olmedo fino al 13 novembre la scuola primaria, sita in Via Giovanni Pascoli e la scuola secondaria di 1° grado di in Viale Italia. Faedda firma l´ordinanza



nella foto), le continue segnalazioni dalle famiglie, di casi di accertata positività al Covid-19 dei figli frequentanti le scuole cittadine. I plessi scolastici, come disposto dall'ordinanza, rimarranno chiusi fino al 13 novembre 2020. Commenti OLMEDO - Ancora contagi e nuovi casi di positività al coronavirus nel territorio comunale di Olmedo. Così il sindaco si trova costretto a prorogare la chiusura della scuola primaria, sita in Via Giovanni Pascoli e della scuola secondaria di 1° grado di in Viale Italia. All'origine dell'atto firmato nelle ultime ore dal sindaco Toni Faedda (), le continue segnalazioni dalle famiglie, di casi di accertata positività aldei figli frequentanti le scuole cittadine. I plessi scolastici, come disposto dall'ordinanza, rimarranno chiusi fino al 13 novembre 2020.