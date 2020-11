Red 11:02 «Tricolore gigante rappresenta cittadini esasperati» «La bandiera italiana rappresenta tutti e oggi la mostriamo in tutta la sua bellezza», hanno dichiarato gli esponenti di Fratelli d´Italia e di Gioventù nazionale che ieri, alle 18, orario di chiusura di bar e ristoranti, l´hanno calata dalla terrazza dal bastione di Cagliari



Commenti CAGLIARI – Ieri (domenica), alle 18, orario di chiusura di bar e ristoranti, Fratelli d'Italia e Gioventù nazionale hanno calato dalla terrazza dal bastione di Cagliari un tricolore gigante «per rappresentare i cittadini esasperati e in risposta alla vigliacca protesta di sedicenti indipendentisti che, l'altra notte, hanno bruciato una bandiera tricolore. La bandiera tricolore rappresenta il popolo e non un Governo che tutto fa meno che gli interessi degli italiani, come mettere all'indice e chiudere intere filiere produttive per cercare di frenare una pandemia la cui crescita è causata, soprattutto, della confusione dettata da questo Esecutivo - dichiarano gli esponenti di FdI e Gn - Il Tricolore va rispettato e siamo qui per dimostrare (senza nasconderci) che l'Italia può farcela ad uscire dalla crisi, nonostante questo Governo e nonostante chi protesta agendo nell'ombra con gesti plateali quanto beceri che banalizzano le giuste proteste di categorie produttive di cui ascoltiamo le ragioni e ci facciamo portavoce. La bandiera italiana rappresenta tutti e oggi la mostriamo in tutta la sua bellezza».