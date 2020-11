Cor 10:35 Emergenza ospedali, commissione ad Alghero Il presidente della V Commissione consiliare, Christian Mulas (FdI), avvia una serie di riunioni sulla situazione di emergenza sanitaria nel territorio di Alghero. Parteciperà il direttore sanitario dr. Gioacchino Greco



ALGHERO - Dopo le recenti polemiche scaturite in seguito ai silenzi del sindaco in Consiglio comunale sulla situazione Covid della città ed il ricorso al Prefetto, è il presidente della V Commissione consiliare ad avviare - come concordato in sede di Capigruppo - una serie di riunioni per analizzare e prendere in esame la delicata situazione funzionale delle strutture sanitarie algheresi. Con Christian Mulas (FdI) a guidare i lavori, parteciperà il direttore sanitario dr. Gioacchino Greco. Nonostante la crisi politica, considerata anche la delicatezza del momento sul fronte più strettamente sanitario ed ospedaliero, è data per scontata la presenza del sindaco di Alghero Mario Conoci, e dell'assessore comunale con deleghe specifiche, Maria Grazia Salaris. La commissione è convocata per la giornata di mercoledì 11 ottobre dalle ore 17.