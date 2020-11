Red 18:26 Seminari gratuiti su gestione rifiuti e imballaggi Proseguono i seminari gratuiti, organizzati da Conai, con la collaborazione della Confindustria Sardegna, sulla gestione dei rifiuti e degli imballaggi per le aziende dell´Isola. Da domani, tre appuntamenti a novembre







Dopo le sessioni di settembre e ottobre, gli appuntamenti di questo mese saranno tre. Si inizierà domani, mercoledì 11, con un intervento a tema “Attuazione delle Direttive circular economy: le questioni aperte sulla riforma delle norme sui rifiuti e le possibili soluzioni”. Secondo appuntamento mercoledì 18, con una lezione dedicata a “La documentazione della produzione e gestione dei rifiuti: Registro cronologico dei rifiuti e Fir”. Terzo e ultimo appuntamento mercoledì 25, durante il quale si parlerà de “I Cam (Criteri minimi ambientali) d’interesse per le imprese negli appalti pubblici”. Tutti i corsi inizieranno alle 10.30 e avranno una durata di circa 90'.



Momenti di formazione inseriti, ancora una volta, nelle attività e nelle occasioni di approfondimento che il Consorzio nazionale imballaggi porta avanti sui territori per promuovere cultura e sensibilità ambientale in istituzioni, imprese e cittadini. La formazione sul territorio che il Consorzio nazionale imballaggi porta avanti da anni per promuovere cultura e sensibilità ambientale è pronta a ripartire nel 2021, con nuovi corsi e nuove tematiche, che saranno comunicate all'inizio del prossimo anno. Commenti CAGLIARI - Un nuovo ciclo di tre incontri gratuiti, promossi da Conai, con la collaborazione della Confindustria Sardegna, per approfondire il tema "Aggiornamento sugli adempimenti di gestione rifiuti e l'attuazione del pacchetto economia circolare": si concluderà così il modulo di seminari on-line che, nel corso del 2020, ha aiutato le imprese aderenti a Confindustria Sardegna a orientarsi fra le tante novità in materia di gestione dei rifiuti e degli imballaggi. Tutte le aziende associate potranno seguire anche gli ultimi tre corsi in diretta streaming durante il mese di novembre: un'occasione utile e gratuita di formazione e aggiornamento per dirigenti aziendali, funzionari degli uffici acquisti e amministrativi, professionisti che svolgono consulenza fiscale ed amministrativa.