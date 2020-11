Marijuana e coltelli: 20enne nei guai

video 9/11/2020 Batterie di fuochi nella notte Comprensibile apprensione la notte scorsa ad Alghero tra le abitazioni ricomprese tra via De Gasperi e via Matteotti. Scoppiati decine di fuochi artificiali in batteria. Presente sul posto il consigliere Mulas che ha spento un principio d´incendio e immediatamente allertato le forze dell´ordine. Il video