Ad Alghero, al di là di tutto

Le loro aspirazioni, le loro passioni e il loro background, in parte comuni, hanno avuto un ruolo primario nella concretizzazione di una collaborazione per dar vita a delle iniziative che coinvolgano l’intera comunità e facciano conoscere i loro lavori artistici. Per le due architette è di fondamentale importanza comunicare il proprio pensiero cercando di promuovere momenti di riflessione e allo stesso tempo serenità e spensieratezza in chi osserva le loro creazioni. L’iniziativa, “al di là di tutto”, nasce dalla volontà di creare una collaborazione tra le architette con la passione per la lavorazione del legno e dell’argento e alcune piccole realtà imprenditoriali algheresi che lavorano a stretto contatto con le materie prime per dar vita a delle vere e proprie chicche per tutti i gusti.



L'obiettivo della collaborazione è quello di generare un messaggio di positività in un momento difficile come quello che si sta vivendo a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Le attività che partecipano all'iniziativa cercano di recuperare parte della convivialità perduta e il rapporto diretto con i propri clienti per mezzo di proposte, offerte e promozioni. Attraverso una piccola esposizione dei lavori di design delle architette, queste desiderano fornire un momento di spensieratezza ed evasione in un momento complesso e delicato. Per ulteriori informazioni e per scoprire di più sulle attività che aderiscono all'iniziativa, si può andare sulla pagina Instagram @ilpuntodiluce.