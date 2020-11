Red 22:07 «Antincendi, macchina regionale efficace» «La macchina regionale si dimostra efficace e tempestiva. Medaglia d´oro al valor civile per il volontario deceduto», ha dichiarato l´assessore regionale della Difesa dell´ambiente Gianni Lampis, commentando la Campagna antincendi 2020







Nella foto: un momento della conferenza stampa Commenti CAGLIARI - «Per il secondo anno consecutivo registriamo dati positivi, rispetto alla media degli ultimi dieci anni, come la riduzione del numero degli incendi (-18percento), la drastica riduzione della superficie complessiva percorsa (-34percento) e di quella boscata (-30percento). Anche la superficie media per incendio registra un’importante riduzione, rispetto al dato medio del lungo periodo: -21percento. Dimostrazione evidente che la macchina regionale antincendio si dimostra sempre più professionale, efficace e tempestiva». Lo ha sottolineato l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis, durante la conferenza stampa nella quale ha illustrato i risultati della Campagna antincendio 2020.«Un importante sforzo complessivo, anche economico, con oltre 7mila donne e uomini in campo, tra Corpo forestale, Forestas, Protezione civile, organizzazioni di volontariato, Compagnie barracellari e Vigili del fuoco, oltre a undici elicotteri leggeri, il Super Puma, tre canadair del Dipartimento nazionale della Protezione civile e 281 mezzi terrestri, che quotidianamente hanno garantito la sicurezza dei sardi – ha aggiunto l’esponente della Giunta Solinas – I numeri di quest’anno non rappresentano certamente un punto d’arrivo, ma un nuovo punto di partenza per migliorare ulteriormente e sconfiggere questa piaga che da troppo tempo affligge la Sardegna. Continuerà anche la collaborazione con le Amministrazioni comunali affinché tutte si dotino, in tempi brevi, dei piani di protezione civile che riguardano il rischio incendi e quello idrogeologico. Sono ancora troppi i Comuni privi dei piani: quarantuno non hanno né l’uno, né l’altro».Lampis ha anche ricordato come agosto sia stato il mese più difficile: «Si sono registrati 746 incendi per una superficie complessiva percorsa di 4.842ettari (1.702 boscati). In particolare, la giornata del primo agosto è stata la peggiore del 2020, con ben ventinove incendi, di cui sette hanno richiesto l’intervento di uno o più elicotteri regionali e quattro l'ausilio dei mezzi aerei della Protezione civile nazionale, per una superficie complessiva di 2.669ettari (817 di superficie boschiva). Nell'intera Campagna 2020, diciassette il numero medio di interventi giornalieri, salito a ventidue nel periodo 1 giugno-31 agosto».Intensa l’attività investigativa del Corpo forestale, che ha effettuato tre arresti e trasmesso 218 comunicazioni di notizia di reato alla Magistratura, riscontrando come il 75percento degli incendi sia di origine dolosa: «Un dato in linea con gli ultimi dieci anni, perciò dobbiamo impegnarci maggiormente nella sfida culturale per la salvaguardia del nostro patrimonio ambientale e paesaggistico, settore decisivo per lo sviluppo ed il riscatto della Sardegna. Una battaglia che va combattuta soprattutto nei luoghi formativi per eccellenza, come la scuola, dove purtroppo in questo periodo non è stato possibile realizzare le iniziative previste dall’Assessorato. Presto, superata l’emergenza sanitaria, riprenderemo con le iniziative per conseguire questo importante obiettivo». Infine, l’assessore ha rivolto un pensiero ad Alessandro Diana, il volontario 19enne di Pabillonis morto in un incidente stradale mentre si recava a spegnere un incendio: «Su richiesta mia e del presidente Solinas, abbiamo trasferito alla Prefettura la documentazione necessaria per il riconoscimento, da parte del Presidente della Repubblica, di una medaglia d’oro al valor civile».Nella foto: un momento della conferenza stampa