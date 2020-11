Red 13:08 Uniss: Paesaggi dell’apprendimento Lezioni on line con architetti di fama internazionale, nell´ambito del corso di Progettazione architettonica del blocco Progetto Urbano del primo anno Magistrale in Architettura del Dipartimento Architettura, design e urbanistica di Alghero



ALGHERO - Nell'ambito del corso di Progettazione architettonica del blocco Progetto Urbano del primo anno Magistrale in Architettura del Dadu dell'Università degli studi di Sassari (Dipartimento Architettura, design e urbanistica di Alghero), il Laboratorio di ricerca Ecourbanlab ha organizzato un ciclo di lezioni aperte a tutti dal titolo "Paesaggi dell'apprendimento". Intervengono come relatori docenti e architetti di fama internazionale che negli anni hanno contribuito alle attività della summer school Innovative learning spaces, allo sviluppo di un dibattito critico sui temi del progetto urbano a partire dal ruolo dell'edificio scolastico nella costruzione dei paesaggi della contemporaneità. I prossimi appuntamenti saranno lunedì 16 novembre con Alessandra Segantini, martedì 17 con Claudia Tinazzi e Massimo Ferrari. Le lezioni saranno trasmesse sul canale Youtube della Summer School Ils.