video Cor 18:28 Roberto Ferrara agli Stati generali del M5s



«Portavoce locali abbandonati ai propri destini, servono più strutture nei territori e coordinamenti regionali. L´impegno politico deve essere vissuto come un impegno civico e non come aspettativa di una professione. Conferma dei due mandati, contro i doppi incarichi. Bisogna esaltare la competenza ed il merito, lavorare sui temi e le idee per rafforzare la nostra identità». Parole di Roberto Ferrara, consigliere comunale di Alghero tra i trenta partecipanti agli Stati Generali del Movimento 5 Stelle. Ecco il suo intervento