Cor 19:00 Cappotta a San Camillo: tutti in ospedale Gli occupanti della vettura, tra i quali un bimbo di 2 anni, sono stati accompagnati al Pronto soccorso per accertamenti. Sul posto vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari e forze dell´ordine



SASSARI - Incidente stradale nel pomeriggio odierno (domenica) sulla Strada Statale 200 in località San Camillo. Intorno alle ore 17, la Sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco ha ricevuto la richiesta di intervento per un incidente stradale: sul posto la squadra operativa del Comando di Sassari. Messa in sicurezza la zona interessata dall'incidente, gli operatori hanno dato assistenza al personale sanitario giunto sul posto. Gli occupanti della vettura sono stati accompagnati al Pronto soccorso per accertamenti. Sul posto le forze dell'ordine che hanno avviato i rilievi per verificare ed accertare le esatte cause del sinistro.



Nella foto: la vettura coinvolta nell'incidente