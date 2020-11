Red 21:08 Giornata mondiale prematurità: Aou Sassari si colora di viola Oggi e domani, la facciata della Palazzina Bompiani sarà illuminata. Nell´anno delle restrizioni per il Covid-19, il personale della Neonatologia e Tin lancia un messaggio di speranza con una lettera indirizzata idealmente a tutti i bambini nati troppo presto







Quest'anno, in considerazione delle limitazioni imposte dal Covid-19, che non consentono l'ingresso nei reparti ospedalieri, l’Aou celebrerà la giornata aderendo alla proposta della Società italiana di neonatologia, di illuminare una propria location con il colore tipico della giornata. E così, a partire da oggi (lunedì), e per tutta la giornata di domani, martedì 17 novembre, l’Aou illuminerà di viola la facciata della storica Palazzina Bompiani. Gli obiettivi della giornata sono quelli noti: sensibilizzare le Istituzioni, i professionisti e la popolazione sul tema dei neonati pretermine, richiamare il valore dell'assistenza e sottolineare l'importanza della prevenzione dei fattori di rischio che possono favorire il verificarsi della prematurità. La ricorrenza è stata istituita nel 2008 dall'European foundation for the care of newborn infants,) che ha così acceso i riflettori sulla problematica dei bambini “nati troppo presto” (“born too soon”).



«Quest’anno, ci siamo trovati a chiedere un enorme sacrificio alle famiglie – afferma il direttore della struttura Giorgio Olzai – che, in qualche modo, ci ha portato a rinunciare a quelle che sono prerogative di una grande famiglia “aperta”». E così sono state limitate le visite dei genitori che prima avvenivano ventiquattro ore su ventiquattro mentre, da marzo, non sono più ammesse le visite esterne dei parenti. «Ci siamo trovati a prendere decisioni e fare scelte che non sono nel nostro Dna – riprende Olzai – perché vedere ridotte le presenze dei genitori in reparto è stata una stretta al cuore. Ma era, ed è ancora oggi, l’unico modo per garantire la sicurezza dei piccoli, oltre che degli stessi genitori e degli operatori sanitari». Una situazione questa che ha spinto il personale della Neonatologia e Tin dell’Aou di Sassari a trasmettere un messaggio di speranza con una lettera, indirizzata idealmente a tutti i bambini pretermine e alle loro famiglie.



«E' un anno scandito dalle rinunce questo – scrivono – dal lavaggio delle mani, dal distanziamento sociale e dalle mascherine chirurgiche. La Terapia intensiva neonatale, in questi giorni addobbata a festa per la “Giornata mondiale della prematurità” è un lontano ricordo. E mai come quest'anno avremmo voluto il nostro reparto pieno zeppo di mamme e bambini di tutte le età, a ricordarci e a ricordarsi quanto un abbraccio e un sorriso possano cambiare la giornata. Il Covid-19 ci ha fatto accettare tanti cambiamenti; da marzo la nostra vita all'interno della Tin è cambiata. È cambiato il concetto di “reparto aperto” per i neogenitori, limitando il numero degli accessi solo alle mamme, è cambiato il modo di vedere le cose. Dai primi di marzo, quando tutto è iniziato, il sentimento prevalente è stato la preoccupazione, verso l'ignoto e verso i nostri piccoli e le loro mamme. Poi, tutto ciò si è trasformato in consapevolezza. Una consapevolezza bella e forte. Il renderci conto che, anche stavolta e non con poche difficoltà, ce l'avremo fatta. C'è l'avremo fatta per noi stessi, per i genitori, ma soprattutto per i bambini. Sono loro che ci insegnano ogni giorno la tanto decantata resilienza; ci insegnano a non arrenderci, anche quando tutto sembra perduto, a guardare in faccia il dolore e le difficoltà e a provare a superarli, a osservare il mondo con occhi diversi, che la vita è bella da qualunque angolo la si guardi. Questi bambini ci insegnano ogni giorno che “anche da una piccola finestra si può guardare il mondo” e mai come quest'anno abbiamo capito che è proprio vero».



