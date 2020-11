Red 12:33 SuperEnalotto: 5 da 27mila euro a Quartu L’estrazione di ieri ha visto centrare un “5” da 27.002,68euro a Quartu Sant’Elena, nel Bar Le Caravelle, in Viale Guglielmo Marconi. Nel concorso di domani, ripartirà la caccia al Jackpot, arrivato a 66,4 milioni



Commenti CAGLIARI - Il SuperEnalotto fa tappa in provincia di Cagliari e permette alla Sardegna di festeggiare ancora. L’estrazione di ieri (martedì) ha visto centrare un “5” da 27.002,68euro a Quartu Sant’Elena. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata giocata nel Bar Le Caravelle, in Viale Guglielmo Marconi. Nel concorso di domani, giovedì 19 novembre, ripartirà la caccia al Jackpot, arrivato a 66,4 milioni. A centrare l'ultima sestina vincente è stato proprio un giocatore sardo, di Sassari, che il 7 luglio ha vinto 59,4milioni di euro [LEGGI]