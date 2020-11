Red 16:43 Alghero: fiamme in officina Attorno alle 12.15, un incendio è divampato in un´autofficina in Via Galileo Galilei. Pronto l´intervento dei Vigili del fuoco, che hanno domato il rogo. Sul posto anche i Carabinieri della locale Compagnia, che hanno chiuso la strada per circa un´ora per effettuare i rilievi del caso



ALGHERO - Attorno alle 12.15 di oggi (giovedì), un incendio è divampato in un'autofficina in Via Galileo Galilei, ad Alghero. Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli, che hanno domato il rogo.



Sul posto anche i Carabinieri della locale Compagnia, che hanno chiuso la strada per circa un'ora per effettuare i rilievi del caso. Ancora non chiarite le cause dell'incendio.



articolo in aggiornamento