Resilienti reattivi Al Parco Proseguono le attività di educazione ambientale del Ceas Porto Conte. E´ on-line sui social del Parco naturale regionale di Porto Conte e dell'Area marina protetta Capo Caccia–Isola Piana il vademecum per la salute della Terra







Proprio in questi giorni, è on-line sulle pagine Facebook e Instagram del Parco e dell’Area marina protetta il “Vademecum” per la salute del Pianeta. Semplici buone pratiche suggerite dagli scout e dagli studenti di Alghero coinvolti nel progetto “Resilienti reattivi”, finanziato dal Servizio Svasi dell’Assessorato regionale della Difesa dell'ambiente e finalizzato a promuovere maggiore conoscenza e consapevolezza sulle cause e conseguenze derivanti dai cambiamenti climatici. “Resilienti reattivi”, iniziato nel settembre 2019, ha già interessato alcune classi del Liceo Scientifico di Alghero e continua con il coinvolgimento degli Istituti comprensivi. Tanti giovani cittadini che hanno condiviso l’opportunità di ciascuno di agire adesso per la salute dell'uomo e della Terra. Commenti ALGHERO – Continua anche in remoto l’attività del Ceas Porto Conte, il Centro di educazione ambientale alla sostenibilità del Parco naturale regionale di Porto Conte e dell’Area marina protetta Capo Caccia–Isola Piana. E’ importante, soprattutto in questo particolare momento che evidenzia lo stretto legame tra ambiente e salute, riflettere sui temi che riguardano gli equilibri del Pianeta, il clima e i suoi cambiamenti, la biodiversità e la sua perdita, l’acidificazione dei mari e degli oceani, gli usi delle acque dolci e la loro contaminazione, l’uso della terra coltivabile e lo sviluppo dei territori, le emissioni in atmosfera e l’inquinamento dell’aria.Solo una consapevolezza ambientale basata su dati e informazioni condivise, su interessanti esperienze concrete, consentirà all'uomo di raggiungere la prosperità e il pieno benessere nel rispetto dei limiti ecologici della Terra. In quest’ottica, il Parco di Porto Conte e l’Amp Capo Caccia-Isola Piana svolge la sua azione educativa con le scuole e i cittadini, con il supporto di strumenti multimediali innovativi. Molteplici linguaggi coinvolgenti: video, immagini, giochi, sondaggi, testi, arte per conoscere, amare e difendere la Terra.Proprio in questi giorni, è on-line sulle pagine Facebook e Instagram del Parco e dell’Area marina protetta il “Vademecum” per la salute del Pianeta. Semplici buone pratiche suggerite dagli scout e dagli studenti di Alghero coinvolti nel progetto “Resilienti reattivi”, finanziato dal Servizio Svasi dell’Assessorato regionale della Difesa dell'ambiente e finalizzato a promuovere maggiore conoscenza e consapevolezza sulle cause e conseguenze derivanti dai cambiamenti climatici. “Resilienti reattivi”, iniziato nel settembre 2019, ha già interessato alcune classi del Liceo Scientifico di Alghero e continua con il coinvolgimento degli Istituti comprensivi. Tanti giovani cittadini che hanno condiviso l’opportunità di ciascuno di agire adesso per la salute dell'uomo e della Terra.