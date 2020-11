Red 13:52 Rubano in un bar: tre giovani nei guai Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Olbia hanno individuato tre giovani olbiesi, di età compresa tra i ventuno e i ventitre anni, ritenuti responsabili di una serie di furti ai danni di un bar-griglieria del centro storico



OLBIA - Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Olbia hanno individuato tre giovani olbiesi, di età compresa tra i ventuno e i ventitre anni, ritenuti responsabili di una serie di furti ai danni di un bar-griglieria del centro storico. Le indagini sono scattate dopo la denuncia del titolare, presentatosi in Commissariato esasperato delle continue ruberie subite nel suo locale, frequentatissimo da giovani e ritrovo della movida olbiese.



I ladri, in più riprese e a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, approfittando delle ore notturne, si sono entrati nel bar e si sono impossessati di numerose bottiglie di liquori e vini, oltre al denaro presente nella cassa, circa mille euro. E’ stato grazie all’analisi effettuata sugli impianti di videosorveglianza presenti nelle vicinanze, che gli uomini della Sezione Volanti del Commissariato hanno potuto identificare, senza ombra di dubbio, i tre ladri seriali, tutti già noti alle Forze dell’ordine in quanto, nonostante la giovane età, non nuovi a situazioni simili.



Infatti, alcune settimane fa, due di loro erano stati denunciati per un fatto analogo ai danno di un altro bar di Olbia. Per i tre giovani è scattata la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria.