Red 18:15 I Carabinieri celebrano la Madonna Virgo Fidelis Oggi, tutti i Reparti del Comando provinciale di Sassari hanno celebrato la Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma. Il Comando provinciale ha celebrato la ricorrenza con una Santa Messa nella Parrocchia “San Giovanni Bosco” di Via Washington, a Sassari



Commenti SASSARI – Oggi (sabato), tutti i Reparti del Comando provinciale di Sassari hanno celebrato la Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri. Il Comando provinciale ha celebrato la ricorrenza con una Santa Messa nella Parrocchia “San Giovanni Bosco” di Via Washington, a Sassari, mentre tutte le Compagnie distaccate e il Reparto Territoriale di Olbia hanno organizzato celebrazioni analoghe nelle giurisdizioni di competenza. Quest’anno, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, non è stato possibile estendere l’invito alle altre Autorità, né alle famiglie o al pubblico, ma numerosi sono giunti i messaggi augurali.