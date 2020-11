Red 12:08 Covid, Sassari: 22 sanzioni nel week-end Un supermercato colleziona la sesta sanzione in tre settimane. Quindici sanzioni da 400euro ciascuna sono state comminate venerdì tra Via Adelasia (cinque), Piazza Mercato (sei), Corso Angioy, Emiciclo e Viale Amendola. Sabato, cinque sanzioni tra Piazza Santa Caterina e Piazza d’Italia







Ancora una volta l’età media è stata molto bassa, con diversi minorenni. Quindici sanzioni da 400euro ciascuna sono state comminate venerdì sera tra Via Adelasia (cinque), Piazza Mercato (sei), Corso Angioy, Emiciclo e Viale Amendola. Sabato, altre cinque sanzioni tutte a giovanissimi, tra Piazza Santa Caterina e Piazza d’Italia. Oltre a non portare la mascherina e a creare assembramenti, alcuni consumavano alimenti e bevande per strada in tarda serata. SASSARI - Sabato e domenica, la Polizia locale di Sassari ha sanzionato per la quinta e sesta volta un supermercato in un centro commerciale, perché non rispettava le norme anti-Covid19. Si tratta della stessa attività già sanzionata nei due precedenti fine settimana, da quando è entrato in vigore l’ultimo Dpcm.«E' l’unica catena che in città non rispetta le regole – dichiarano dal Comando - a differenza delle altre che, per senso di responsabilità (più che per la sanzione pecuniaria), si sono immediatamente adeguate». E' andata molto meglio invece sul fronte delle sanzioni ai privati cittadini. Se lo scorso fine settimana la Polizia locale aveva multato novantuno persone [LEGGI] , tra venerdì e sabato le sanzioni sono state venti.Ancora una volta l’età media è stata molto bassa, con diversi minorenni. Quindici sanzioni da 400euro ciascuna sono state comminate venerdì sera tra Via Adelasia (cinque), Piazza Mercato (sei), Corso Angioy, Emiciclo e Viale Amendola. Sabato, altre cinque sanzioni tutte a giovanissimi, tra Piazza Santa Caterina e Piazza d’Italia. Oltre a non portare la mascherina e a creare assembramenti, alcuni consumavano alimenti e bevande per strada in tarda serata.