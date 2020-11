Red 16:16 «Nuovo modello continuità e proroga convenzione» Queste le proposte dei deputati sardi del Partito democratico, che chiedono al Governo di «convocare al più presto le parti», all´indomani della notizia che Tirrenia chiuderà dal primo dicembre i collegamenti in convenzione con la Sardegna.







Nel documento rivolto al presidente del Consiglio, e ai ministri ai Trasporti e Sviluppo economico, i tre parlamentari richiamano gli sviluppi delle ultime ore con l'annuncio del blocco e dei conseguenti licenziamenti. «La Giunta regionale continua con il suo gioco di sempre, lo scaricabarile - si legge nell'interrogazione - e lo fa anche sul tema della continuità territoriale sebbene sia sempre informata dei passaggi ministeriali, compreso l'incontro con armatore della prossima settimana». Manca, Mura e Frailis chiedono quindi se il Governo e in ministeri intendano convocare tutte le parti interessate per sbloccare nei prossimi giorni la situazione.



