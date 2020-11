Red 11:33 Borgate algheresi: «Desbarrassa non basta» «E sbandierare “Ripartiamo dalle borgate” ha un sapore di beffa dopo un anno e mezzo di Amministrazione», dichiara il capogruppo del Partito democratico nel Consiglio comunale di Alghero Mimmo Pirisi







Nella foto: il consigliere comunale Mimmo Pirisi Commenti ALGHERO - «Il programma "Desbarrasa" [LEGGI] aiuta, non c'è dubbio, come aiuta la prevenzione, il controllo e la costante raccolta dei rifiuti. Se questo non viene fatto seriamente, il risultato è ben evidente a tutti e se in più non si procede con la predisposizione e la realizzazione delle isole ecologiche anche nelle borgate, il risultato è questo: incuria, abbandono e pessima immagine per il territorio.