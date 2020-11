Red 14:39 «Basta degrado nella valle di Rosello» «Come Circolo Fratelli d´Italia Sassari Audax e Spazio Identitario Domus Turritana chiediamo l´intervento dell´Assessorato competente per la bonifica della zona, e chiediamo alla Giunta un serio progetto di sviluppo e riqualificazione della valle, come già da me proposto», dichiara il dirigente del Circolo Fratelli d’Italia Sassari Audax Manlio Mesina







«Come già da me segnalato con un comunicato stampa lo scorso mese di giugno – ricorda il dirigente del Circolo Fratelli d’Italia Sassari Audax Manlio Mesina – e come segnalatomi dai residenti di Via Palmaera, con tanto di video, segnalo nuovamente lo stato di degrado nel quale si trova la valle di Rosello nel tratto adiacente alla fontana, simbolo della nostra città. Il cuore verde e storico di Sassari si presenta in totale stato di chiaro abbandono e degrado, mentre droga e ogni altro tipo di rifiuto la fanno da padrona».



«Come Circolo Fratelli d'Italia Sassari Audax e Spazio Identitario Domus Turritana chiediamo l'intervento dell'Assessorato competente per la bonifica della zona, e chiediamo alla Giunta un serio progetto di sviluppo e riqualificazione della valle, come già da me proposto (parco cittadino, con aree attrezzate per bambini, parco giochi, e aree attrezzate per praticare lo sport all'aperto) in una precedente nota stampa dello scorso 11 giugno».