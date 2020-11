Red 9:33 Covid: divieto di fumo a Sassari Ordinanza del sindaco Gian Vittorio Campus: nel capoluogo turritano arriva il divieto di fumo in spazi dove ci sono altre persone. Prevista sanzione accessoria della chiusura anche per gli esercizi commerciali che non rispettano le norme







Si tratta di una nuova misura, in vigore fino a giovedì 3 dicembre, studiata per limitare quanto possibile il diffondersi del Coronavirus in città. Da qualche tempo, un’altra ordinanza sindacale aveva vietato il consumo, in forma statica o itinerante, di bibite e alimenti dalle 18 alle 5 del mattino. A questo, ora si aggiunge il divieto di fumo, ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette. Nell’ultimo periodo, numerosi cittadini hanno segnalato la presenza nelle vie e nelle piazze di molte persone che tengono la mascherina abbassata per fumare. La necessità di proteggere la salute pubblica, anche tenuto conto dei sacrifici che la maggior parte della cittadinanza sta facendo, ha portato il sindaco a firmare il nuovo provvedimento.



SASSARI - Troppe mascherine abbassate per fumare, magari vicino a estranei. A Sassari scatta il divieto di fumo, anche in spazi aperti, in luoghi dove sono presenti altre persone. Lo ha stabilito il sindaco Gian Vittorio Campus con un'ordinanza firmata ieri mattina (lunedì). Già nei mesi scorsi, un altro provvedimento aveva vietato di fumare durante le file in attesa di entrare in esercizi pubblici, ecc. Il nuovo divieto è sancito in tutti i luoghi e per tutto il territorio, salvo che sia possibile fumare da soli o con conviventi, senza la possibilità di incontrare estranei.