Red 20:23 Marijuana a Orani: 57enne in manette L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Questa mattina, l’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari di Nuoro, che ha disposto la misura dell’obbligo di firma



ORANI – Sabato pomeriggio, nell’ambito di servizi del controllo della Provincia di Nuoro, disposti dal questore Massimo Alberto Colucci, a Orani, un equipaggio della Squadra Mobile ha intercettato un'autovettura con a bordo due persone del posto. I poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento nervoso, hanno proceduto alla perquisizione, rinvenendo nelle tasche dei pantaloni di uno dei due alcuni grammi di marijuana suddivisi in dosi e pronti per lo spaccio.



A quel punto, è scattata la perquisizione domiciliare nei confronti di quest’ultimo e sono stati trovati, nascosti in una vecchia stufa metallica in disuso, altri 70grammi circa di marijuana e un bilancino di precisione. L’uomo, un 57enne, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Questa mattina (mercoledì), l’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari di Nuoro, che ha disposto la misura dell’obbligo di firma.