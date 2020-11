Red 10:03 Sassari: consiglio in streaming Undici i punti all´ordine del giorno del Consiglio regionale in programma oggi pomeriggio, in modalità telematica







Poi si passerà alla variazione al bilancio di previsione (Applicazione avanzo accantonato patrocinio legale dipendenti) e alla ratifica delle variazioni di bilancio approvate d'urgenza. Spazio poi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per una sentenza della Corte di cassazione relativa a una causa tra un srl e il Comune. Si discuterà quindi l'adozione preliminare del Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata zona C3a-Pn6 Sant'Orsola; e l'atto di trasferimento coattivo della proprietà degli immobili occorrenti per la realizzazione delle urbanizzazioni Monte Tignosu (primo stralcio funzionale).



Verrà votata la modifica del regolamento per la disciplina e l’esercizio del commercio su area pubblica e modifica dell’organico del mercato di Piazza Tola. Verrà approvazione il Piano locale di adattamento ai cambiamenti climatici per il rischio alluvioni del Comune di Sassari (Progetto Adapt). Poi, si discuterà la modifica del regolamento comunale per il servizio taxi. Spazio alle opere di miglioramento fondiario volumi superiori a 3000mc (Progetto per la realizzazione di nuove volumetrie e modifiche agli edifici esistenti facenti parte di un’azienda agricola situata in agro di Sassari-S.V.Maccia d’Agliastru). Chiuderà la seduta l'ordine del giorno dei consiglieri Useri e Sias su “Impariamo ad utilizzare il nostro tempo digitale”. Commenti SASSARI - I lavori del Consiglio comunale di Sassari riprendono oggi (giovedì), alle 15, a Palazzo Ducale, in modalità telematica. La cittadinanza potrà seguire la diretta streaming dal sito internet istituzionale, mentre non sarà possibile essere presenti fisicamente in Municipio. Undici i punti all’ordine del giorno, a partire dalla lettura e dall'approvazione dei verbali delle sedute precedenti.Poi si passerà alla variazione al bilancio di previsione (Applicazione avanzo accantonato patrocinio legale dipendenti) e alla ratifica delle variazioni di bilancio approvate d'urgenza. Spazio poi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per una sentenza della Corte di cassazione relativa a una causa tra un srl e il Comune. Si discuterà quindi l'adozione preliminare del Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata zona C3a-Pn6 Sant'Orsola; e l'atto di trasferimento coattivo della proprietà degli immobili occorrenti per la realizzazione delle urbanizzazioni Monte Tignosu (primo stralcio funzionale).Verrà votata la modifica del regolamento per la disciplina e l’esercizio del commercio su area pubblica e modifica dell’organico del mercato di Piazza Tola. Verrà approvazione il Piano locale di adattamento ai cambiamenti climatici per il rischio alluvioni del Comune di Sassari (Progetto Adapt). Poi, si discuterà la modifica del regolamento comunale per il servizio taxi. Spazio alle opere di miglioramento fondiario volumi superiori a 3000mc (Progetto per la realizzazione di nuove volumetrie e modifiche agli edifici esistenti facenti parte di un’azienda agricola situata in agro di Sassari-S.V.Maccia d’Agliastru). Chiuderà la seduta l'ordine del giorno dei consiglieri Useri e Sias su “Impariamo ad utilizzare il nostro tempo digitale”.