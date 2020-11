Red 12:04 Covid: sanzioni a Sassari Prosegue l’azione della Polizia locale per far rispettare le norme in vigore per il contrasto al diffondersi del Coronavirus. Ieri, per la prima volta, sono state emesse le prime tre sanzioni contro chi fuma in presenza di terze persone. A queste, se ne aggiungono altre sette per assembramento e due per mancato uso delle mascherine







In generale, il Comando ha notato che c’è molta più attenzione da parte della popolazione, e anche dei più giovani, nell’usare correttamente la mascherina. Da lunedì, a Sassari è vietato fumare in presenza di terze persone SASSARI - Prosegue l’azione della Polizia locale di Sassari per far rispettare le norme in vigore per il contrasto al diffondersi del Coronavirus. Ieri (mercoledì), per la prima volta, sono state emesse le prime tre sanzioni contro chi fuma in presenza di terze persone. A queste, se ne aggiungono altre sette per assembramento e due per mancato uso delle mascherine.L’attività è svolta soprattutto da personale in borghese che monitora il territorio. In un caso gli agenti sono stati chiamati da un cittadino che ha chiesto a un estraneo che era vicino a lui durante una fila di smettere di fumare e questo non ha rispettato la legittima richiesta.In generale, il Comando ha notato che c’è molta più attenzione da parte della popolazione, e anche dei più giovani, nell’usare correttamente la mascherina. Da lunedì, a Sassari è vietato fumare in presenza di terze persone [LEGGI] . Il motivo è la tutela della sanità pubblica. Quando si fuma, infatti, si sposta la mascherina. Inoltre, aumenta l’emissione di quelle goccioline attraverso le quali si trasmette il Covid-19.