Red 14:11 Nuovi progetti per il Piano Sulcis «Ripensare il Piano e dare impulso a nuovi progetti» è la mission lanciata dall´assessore regionale dell´Industria Anita Pili, che ha aperto i lavori della videoconferenza che si è svolta ieri mattina, in collegamento con sindaci, rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico, dei sindacati, di Confindustria e di Confapi







«Un recente monitoraggio - ha aggiunto Pili - ha evidenziato che sono tante le risorse dei bandi non utilizzate e stiamo dialogando col Mise con l'obiettivo di impegnare queste risorse in progetti funzionali alle imprese ed allo sviluppo socioeconomico di quel territorio. Per questo motivo, abbiamo coinvolto anche i partecipanti al tavolo di “Agenda Industria”, così da sfruttare al meglio il lavoro condiviso e propositivo fin qui svolto con parti sociali e datoriali».



«E' stato un incontro proficuo, ricco di spunti. Ora, insieme alle Amministrazioni comunali, individueremo le priorità, le migliori soluzioni e gli obiettivi per i prossimi investimenti, che dovranno dare finalmente risposte concrete all'intera area del Sulcis. Progetti da sottoporre all’attenzione del tavolo tecnico che a breve sarà costituito», ha concluso l'esponente della Giunta Solinas.



Nella foto: un momento della videoconferenza Commenti CAGLIARI - «Con questa riunione, innanzitutto, abbiamo voluto formalizzare il passaggio di consegne del coordinamento del “Piano Sulcis” dalla Presidenza della Giunta all'Assessorato dell'Industria, così da inaugurare una nuova fase operativa per ripensare il Piano e dare impulso a nuovi progetti di investimento nel territorio». Lo ha detto l'assessore regionale dell'Industria Anita Pili, aprendo i lavori della videoconferenza sul Piano Sulcis, che si è svolta ieri mattina (mercoledì), in collegamento con sindaci, rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico, dei sindacati, di Confindustria e di Confapi.«Un recente monitoraggio - ha aggiunto Pili - ha evidenziato che sono tante le risorse dei bandi non utilizzate e stiamo dialogando col Mise con l'obiettivo di impegnare queste risorse in progetti funzionali alle imprese ed allo sviluppo socioeconomico di quel territorio. Per questo motivo, abbiamo coinvolto anche i partecipanti al tavolo di “Agenda Industria”, così da sfruttare al meglio il lavoro condiviso e propositivo fin qui svolto con parti sociali e datoriali».«E' stato un incontro proficuo, ricco di spunti. Ora, insieme alle Amministrazioni comunali, individueremo le priorità, le migliori soluzioni e gli obiettivi per i prossimi investimenti, che dovranno dare finalmente risposte concrete all'intera area del Sulcis. Progetti da sottoporre all’attenzione del tavolo tecnico che a breve sarà costituito», ha concluso l'esponente della Giunta Solinas.Nella foto: un momento della videoconferenza