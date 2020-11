Red 10:33 Selezione infermieri: Nursing up sveglia la Regione Alessandro Nasone e Andrea Farris, a nome della Segreteria provinciale del sindacato, ha inviato una lettera ai vertici della Regione autonoma della Sardegna per richiedere l´utilizzo della graduatoria del personale sanitario dell´Ats e l´autorizzazione ad avviare una nuova selezione di infermieri per l´Aou Sassari







«La situazione assistenziale all’interno dell’Aou di Sassari è ormai al limite del collasso, con reparti trasformati nel giro di pochissime ore in reparti Covid+; tutto ciò non ha fatto altro che portare alla luce, se ce ne fosse ancora la necessità, la gravissima carenza di Infermieri, di Oss e di altre professioni sanitarie. A questa carenza, nonostante gli sforzi, si è cercato di ovviare tramite assunzioni interinali per tamponare le falle che via via si creavano in ogni singolo reparto e che erano talmente indispensabili per evitare un collasso all’assistenza ai pazienti. La graduatoria degli infermieri dell’Aou è ormai usata e abusata e l’unica ancora in piedi è quella di Ats, all’interno della quale troviamo tantissimi professionisti che stanno, ormai da mesi, prestando servizio nei nostri reparti (tra cui Terapia intensiva, Pronto soccorso e Malattie infettive). Nelle ultime settimane, questi professionisti hanno ricevuto la chiamata di Ats, la quale nei suoi telegrammi si è “scordata” di inserire, fra le destinazioni possibili , anche l’Aou di Sassari. Ora – sottolineano i sindacalisti - la coperta è talmente corta, che sarebbe utile che le Aziende sarde evitino di rubarsi a vicenda personale e sarebbe cosa utile che Ats permettesse ad Aou di chiamare dalla sua graduatoria sia il personale che attualmente lavora nei propri reparti, ma anche ulteriore personale sanitario per garantire all’ospedale di riferimento del nord Sardegna di poter erogare un’assistenza sanitaria adeguata».



«Per troppo tempo l'Aou di Sassari, nonostante l'importanza che riveste nel panorama sanitario regionale, è stata messa ai margini delle decisioni regionali come fosse un ospedale destinato alla chiusura. La sensazione che vivono gli operatori all'interno dei reparti è quello di abbandono da parte delle Istituzioni locali e regionali, si vive alla giornata quasi rassegnati agli eventi che corrono ormai veloci. Il Sindacato infermieristico Nursing Up perciò vi chiede di intervenire immediatamente affinché l'Aou di Sassari sia autorizzata all'utilizzo delle graduatorie di Ats e Brotzu e nel brevissimo periodo sia autorizzata a bandire, essa stessa, una selezione per infermieri, Oss e per gli altri professionisti sanitari al fine di garantire ai propri pazienti un'assistenza adeguata ai pazienti che ogni giorno si rivolgono all'ospedale. Si chiede un vostro intervento affinché a queste "storture" burocratiche , soprattutto in epoca di pandemia e di emergenza continua, venga posta la parola fine altrimenti si assisterà al collasso di tanti reparti dell'Aou di Sassari a partire dal Pronto soccorso», concludono Nasone e Farris.