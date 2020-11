Red 13:46 Allerta meteo: chiusura cimitero e parchi ad Alghero E´ quanto stabilito dall´ordinanza firmata ieri dal sindaco Mario Conoci, vista l´ allerta meteo diramata dalla Protezione civile sulle previste condizioni meteorologiche avverse, in particolare per quanto riguarda i venti localmente forti con raffiche di burrasca. La chiusura al pubblico proseguirà fino alle 8 di domani







Interdizione al pubblico accesso dei parchi pubblici e giardini su tutto il territorio del Comune di Alghero: Parco Tarragona, Rafael Caria, Giardini Giuseppe Manno, Giardini la Lepanto Cecchini, Parco Monsignor Hemmerle e Parco Giochi Via Spalato, oltre a tutte le aree pinetate di Fertilia e di Alghero. Allo stesso tempo, gli operai comunali stanno provvedendo con la massima urgenza alla verifica e alla messa in sicurezza di queste aree, con interventi sulle piante che dovessero presentare situazioni di incerta stabilità.Inoltre, è stato chiuso al pubblico il Cimitero comunale. E' quanto stabilito dall'ordinanza firmata ieri (venerdì) dal sindaco Mario Conoci, vista l' allerta meteo diramata dalla Protezione civile sulle previste condizioni meteorologiche avverse, in particolare per quanto riguarda i venti localmente forti con raffiche di burrasca [LEGGI] . La chiusura al pubblico è iniziata dalla serata di ieri e proseguirà fino alle 8 di domani, domenica 29 novembre.