Rapina in Sicilia, arrestato ad Olbia La Polizia di Stato ha arrestato un 45enne marocchino destinatario di una misura cautelare disposta dalla Procura della Repubblica di Siracusa per una rapina a mano armata commessa anni fa



OLBIA - Nei giorni scorsi, il personale del Commissariato di Olbia ha rintracciato un 45enne marocchino, destinatario di una misura cautelare disposta dalla Procura della Repubblica di Siracusa per una rapina a mano armata commessa in Sicilia anni fa. L'extracomunitario, da diverso tempo latitante, aveva trovato rifugio in Gallura grazie all’ospitalità garantitagli da alcuni suoi connazionali, la cui posizione giuridica è tutt’ora al vaglio della Polizia.



E’ stato l’atteggiamento nervoso palesato durante un controllo di routine a insospettire i poliziotti del locale Commissariato che, viste anche le incongruenze nelle dichiarazioni del fermato, hanno approfondito le verifiche sul suo conto. Il 45enne, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato in carcere, dove è stato messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria competente.