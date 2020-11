Red 17:00 Covid-19: 329 nuovi positivi, otto le vittime Si sono registrati otto decessi, tre residenti nella Città metropolitana di Cagliari, due nella provincia del Sud Sardegna e tre rispettivamente nelle province di Sassari, Oristano e Nuoro. Sono stati rilevati 157 nuovi casi attraverso attività di screening e 172 da sospetto diagnostico



CAGLIARI - Sono 21.475 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, si registrano 329 nuovi casi: 157 rilevati attraverso attività di screening e 172 da sospetto diagnostico. Si registrano otto decessi (444 da marzo): tre residenti nella Città metropolitana di Cagliari, due nella provincia del Sud Sardegna e tre rispettivamente nelle province di Sassari, Oristano e Nuoro.



In totale, sono stati eseguiti 372.806 tamponi (2.530 test nelle ultime ventiquattro ore.) Sono invece 580 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+ ventisei rispetto al dato di ieri), mentre è di settanta il numero dei pazienti in terapia intensiva (+ uno). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.878 (+102).



Il dato progressivo dei casi positivi comprende 7.438 (+204) pazienti guariti, più altri sessantacinque guariti clinicamente (- dodici). Sul territorio, di 21.475 casi positivi complessivamente accertati, 4.496 sono stati rilevati nella Città metropolitana di Cagliari (+ sessantadue), 3.372 nel Sud Sardegna (+ sessantatre), 1.773 a Oristano (+ dieci), 3.956 a Nuoro (+101) e 7.878 a Sassari (+ novantatre).