Red 8:11 Musica: il Purgatorio di Mauro Uselli Nonostante il blocco delle attività concertistiche legate alle disposizioni anti-Covid, l´artista algherese ha deciso di regalare alla città di Tempio Pausania, i “Risvegli musicali”, che andranno in onda in diretta sui suoi canali social







“Dieci giorni in purgatorio” è il titolo della rassegna musicale, che proseguirà anche nei prossimi giorni, tutte le mattine, alle 8, come vuole la tradizione. Bach, Telemann, Mozart e Debussy sono solo alcuni degli artisti che ispirano le sue sonate. Le sue rivisitazioni originali, prendono spunto dal classicismo moderno di questi autori, per avvicinarsi alla musica d’atmosfera che si fonde e confonde con i suoni della natura. Mauro Uselli utilizza il contesto in cui si esibisce, cogliendone i messaggi sonori e sulla scia delle nuove melodie, crea dal vivo improvvisazioni virtuosistiche di grande effetto. Le sue melodie prendono vita nella chiesetta del Purgatorio, nel cuore del centro storico tempiese. E’ un luogo sacro, intimo e molto caro agli abitanti in quanto, fin dall’antichità, diventava meta per i fedeli che si raccoglievano in preghiera per i loro cari defunti, nel momento del trapasso. Nella chiesetta, Uselli ha trovato la comunione spirituale con la sua musica: attraverso le sue melodie, il Purgatorio diventa luogo di riflessione, connessione personale, intima percezione di se e dei propri bisogni.



Una ricerca di armonia interiore che, grazie alla musica contemplativa, svuota l’animo umano delle proprie prigioni e spinge l’individuo all’espressione più libera della propria identità. Il messaggio di Mauro Uselli è proprio questo: nella difficoltà di una vita, oggi più che mai, segnata da grandi difficoltà, è importante ritrovare la serenità perduta anche grazie alla musica. Nonostante siano passati diversi anni dalle prime esibizioni londinesi che hanno arricchito le “english breakfast” di migliaia di persone, il mood è sempre lo stesso. Da Piacenza a Palau, dal Montpellier a Tempio, da Zurigo ad Alghero, i Risvegli continuano ad essere seguiti, da un popolo sempre più ricco e innamorato della spiritual-music del maestro, che non si ferma nemmeno durante la pandemia e regala al pubblico, nella versione streaming, nuovi stimoli e nuove emozioni musicali. Nel periodo natalizio, Uselli si trasferirà nella sua città, Alghero, dove riproporrà i Risvegli, anche nella versione streaming e in diretta sui canali social. I concerti avranno inizio sempre alle 8.



ALGHERO - Per il quarto anno consecutivo, "I Risvegli musicali" del flautista Mauro Uselli non smettono di coinvolgere appassionati, follower e amanti della musica classica. Nonostante il blocco delle attività concertistiche legate alle disposizioni anti-Covid, l'artista algherese ha deciso di regalare alla città di Tempio Pausania, i Risvegli musicali, che andranno in onda in diretta sui suoi canali social (Facebook e Youtube). Uselli suona in "Purgatorio", un'antologia di musiche barocche, classiche e d'atmosfera che da diversi giorni il maestro ha messo in piedi accompagnato esclusivamente dal suo flauto.