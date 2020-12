Cor 8:57 Elementari, chiuse due classi seconde di Alghero Ancora variazioni nella didattica nell´istituto Comprensivo 1 di Alghero. Questa volta rimangono a casa due classi seconde: una in isolamento precauzionale a causa della presenza di un alunno risultato positivo al Coronavirus, l´altra per la contemporanea assenza delle maestre



ALGHERO - Quando la situazione pareva stabilizzarsi, col definitivo rientro alla didattica in presenza di tutte le classi primarie, ancora problemi nell´istituto Comprensivo 1 di Alghero. Questa volta rimangono a casa due classi seconde: una in isolamento precauzionale a causa della presenza di un alunno risultato positivo al Coronavirus, l'altra per la contemporanea assenza delle maestre. Per entrambe, dai prossimi giorni sarà attivata la didattica a distanza, con tutte le difficoltà che bambini di 7 e 8 anni possono incontrare nello svolgere lezioni davanti ad uno schermo.