Red 10:37 Peschereccio affonda nella notte a Cagliari Un peschereccio della stazza di circa 58tonnellate è affondato all´ingresso del porto di Cagliari. Il personale di bordo è riuscito a mettersi in salvo raggiungendo la banchina del molo. Pronto l´intervento del Nucleo Sommozzatori e dell´unità navale dei Vigili del fuoco



CAGLIARI – Nella notte tra martedì e mercoledì, il Nucleo dei Sommozzatori e il Nucleo Nautico dell'unità navale dei Vigili del fuoco sono intervenuti per un peschereccio affondato a causa di una collisione con il molo di levante, nel porto di Cagliari. Il personale di bordo è riuscito a mettersi in salvo raggiungendo la banchina del molo. I sommozzatori hanno localizzato l'imbarcazione immersa nelle acque effettuando una prima verifica per pianificare le operazioni di recupero dell'imbarcazione (che ha una stazza di peso di circa 58tonnellate), supportati dal Nucleo Nautico. Presenti sul posto i militari della Capitaneria di porto di Cagliari.