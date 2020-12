Red 12:38 Pubblicato il secondo libro di Carlo Mannoni E´ stato pubblicato “Come le foglie d’autunno. Dieci racconti + 1”, una raccolta di racconti speciali ambientati nei luoghi dell´infanzia più cari all´autore, tra i quali Alghero, alla quale è dedicata la copertina del libro tratta da un’opera del pittore Sergio Serratrice







Ciascuna delle storie, nelle quali il reale e il surreale talvolta si confondono, è un breve viaggio all'interno della complessità dell'animo umano. Le sensibilità e le fragilità giovanili (L'impermeabile); le angosce e l'esplorazione dell'inconscio (Il legionario); la magia dell'amore e l'amore come magia (Jana); il potere rievocativo del ricordo tra passato e presente (La fisarmonica); la parità nei diritti nel vivere sociale (Le scarpe di Atena); il sogno in alternativa alla vita reale (Il sogno); il rispetto del prossimo come imperativo categorico (L'onore); l'accadimento dell'inimmaginabile e dell'imponderabile (Papà Fernando); il valore della diversità nel vivere comune (Il ragazzo bisestile); l'amore sensuale e spirituale e quello per la propria terra, le paure fanciullesche e il rigetto della morte (Gabriel). Il libro, edito dalla Sensoinverso Edizioni, può essere prenotato in libreria o tramite i centri di acquisto internet come "Ibs libri". Commenti