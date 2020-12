Cor 18:45 Sant´Agostino paralizzata: polemiche e proteste Enormi problemi alla viabilità: la contemporanea apertura di più cantieri manda letteralmente in tilt il quartiere di Alghero. Si moltiplicano le proteste. Cartelli inesistenti e nessuna programmazione



Commenti ALGHERO - Passano le settimane e si aggrava la generale situazione nel popoloso quartiere di Alghero. All'origine di tutto la contemporanea presenza di più cantieri concentrati in strade attigue e parallele, così il traffico e gli ingorghi diventano la normalità, con gravi ripercussioni su tutto il traffico urbano. Si tratta di Sant'Agostino un quartiere ormai paralizzato , con la viabilità in tilt ed i residenti sempre più insofferenti ed infastiditi. Si moltiplicano così le proteste e le lamentele. Il simbolo del disagio rimane la via principale che taglia il quartiere, ormai interrotta da circa due mesi a causa di lavori infiniti nel sottosuolo.