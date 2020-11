Cor 11:00 Sant´Agostino, un quartiere in tilt ad Alghero La contemporanea presenza di più cantieri e l'assenza di cartellonistica ha stravolto traffico, viabilità e abitudini non solo dei residenti. Strade chiuse, incroci interrotti e viabilità totalmente saltata. «Eppure qui in zona non si è mai visto un vigile»



tilt il quartiere. «Eppure qui in zona non si è mai visto un vigile» è la denuncia. Commenti ALGHERO - «Esausti». Basta un termine per definire lo stato d'animo di gran parte dei residenti del popoloso quartiere di Alghero. La contemporanea presenza di più cantieri - Abbanoa, gas e asfalti - ha letteralmente stravolto traffico, viabilità e abitudini non solo dei residenti: Strade chiuse, incroci interrotti, caos e viabilità totalmente saltata. Tanto che i contraccolpi sulla mobilità urbana hanno coinvolto a catena tutta la città a sud del porto. All'origine di tutto la chiusura al traffico veicolare da ormai un mese della centrale via Sant'Agostino e la contemporanea apertura di cantieri in molte delle vie circostanti. Un fatto questo, che unito alle pressoché assenti comunicazioni e segnalazioni su strada, hanno mandato inil quartiere. «Eppure qui in zona non si è mai visto un vigile» è la denuncia.