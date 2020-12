Cor 21:00 Sant´Agostino in tilt: Conoci sollecita Abbanoa Il sindaco scrive ad Abbanoa per sollecitare il completamento dei lavori ancora in corso sulla via Sant´Agostino, angolo via Manzoni. Ma la situazione generale del quartiere è ormai insostenibile. Il 9 dicembre Alghero senz´acqua







E' notizia di oggi - giovedì 3 dicembre - che il sindaco scrive ad Abbanoa per sollecitare il completamento dei lavori ancora in corso sulla via Sant'Agostino, angolo via Manzoni. Proteste che avrebbero già sortito il primo effetto con l'annuncio della fine dei lavori: Chiusura dell'erogazione idrica su tutto l'abitato di Alghero programmata per la giornata di mercoledì 9 dicembre (dalle ore 8,30 alle ore 20). Commenti ALGHERO - Sant'Agostino è paralizzata e si moltiplicano lamentele e proteste. Da mesi, infatti, il quartiere è interessato da una discutibile programmazione degli interventi su reti idriche, gas e asfalti. Un mix di cantieri che ha letteralmente mandato in tilt la viabilità con gravi ripercussioni su tutto il traffico urbano. E non è finita.E' notizia di oggi - giovedì 3 dicembre - che il sindaco scrive ad Abbanoa per sollecitare il completamento dei lavori ancora in corso sulla via Sant'Agostino, angolo via Manzoni. Proteste che avrebbero già sortito il primo effetto con l'annuncio della fine dei lavori: Chiusura dell'erogazione idrica su tutto l'abitato di Alghero programmata per la giornata di mercoledì 9 dicembre (dalle ore 8,30 alle ore 20).