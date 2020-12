Red 11:32 Consegnati i lavori nella scuola media di Via Gorizia In questi giorni, sono stati consegnati i lavori sulla scuola secondaria di primo grado di Sassari. L´impresa è la Imped, per 176.675euro e i lavori, salvo contrattempi, dovrebbero concludersi in 150 giorni dalla consegna







Sono previsti lavori per ripristinare la funzionalità dell'impianto idrico-fognario, la sostituzione di infissi deteriorati, la realizzazione dell'impianto elettrico e la sostituzione dei radiatori, oltre a uno specifico intervento sui bagni. L'impresa è la Imped, per 176.675euro e i lavori, salvo contrattempi, dovrebbero concludersi in 150 giorni dalla consegna. Commenti SASSARI - In questi giorni, sono stati consegnati i lavori sulla scuola secondaria di primo grado di Via Gorizia, a Sassari. Si tratta di uno degli interventi previsti per affrontare i problemi degli istituti che hanno bisogno di manutenzioni straordinarie, ripristini e messa a norma e si inserisce nel quadro del piano “Iscola@-asse II”, già avviato nella precedente Amministrazione comunale.Sono previsti lavori per ripristinare la funzionalità dell'impianto idrico-fognario, la sostituzione di infissi deteriorati, la realizzazione dell'impianto elettrico e la sostituzione dei radiatori, oltre a uno specifico intervento sui bagni. L'impresa è la Imped, per 176.675euro e i lavori, salvo contrattempi, dovrebbero concludersi in 150 giorni dalla consegna.