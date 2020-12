Cor 11:00 «Conoci un handicap per Alghero» Alghero esclusa dai contributi per Emozioni di primavera, Setmana Santa e 25° Cap d´Any. «Chi aveva immaginato che un sindaco dello stesso partito del presidente della Regione potesse rappresentare un vantaggio si deve bruscamente risvegliare»



Nella foto: il sindaco di Alghero Mario Conoci con l'assessore regionale al Turismo ed il presidente del Consiglio regionale Commenti ALGHERO - «Dopo aver falcidiato il Rally ora tagliano le manifestazioni, la cultura e il turismo. Eppure, in altri tempi, eravamo riusciti ad ottenere dalla Regione un finanziamento triennale per il mondiale rally. Così come dal 2016, grazie all’impegno della Giunta Bruno, era avvenuto anche per il Cap d’Any e la Settimana Santa. Un lontano ricordo. Chi aveva immaginato che un sindaco dello stesso partito del presidente della Regione potesse rappresentare un vantaggio si deve bruscamente risvegliare. Oggi chiunque può tristemente constatare che Alghero, come già per il pasticcio del finanziamento mancato al Rally, continua a ricevere solo cenere dalla Regione. Viene quasi da pensare che il sindaco Conoci in Regione non rappresenti un vantaggio, ma un. Non conta niente, al pari del presidente Pais che ci regalerà forse un altro selfie». E' il duro commento dei consiglieri comunali Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi all'indomani della mazzata arrivata dalla Regione con la pubblicazione delle graduatorie della legge 7 Nella foto: il sindaco di Alghero Mario Conoci con l'assessore regionale al Turismo ed il presidente del Consiglio regionale