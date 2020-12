Red 22:08 Truffa su Fb: madre e figlio denunciati a Buddusò I due, prima hanno messo in vendita sul Marketplace del social network il motore di un pick-up per la cifra di mille euro ma, dopo aver ricevuto il pagamento sulla Postepay, non lo hanno consegnato, cancellando annuncio e account per far perdere le proprie tracce



BUDDUSO' – Ieri (giovedì), i Carabinieri della Stazione di Buddusò, dopo complesse indagini successive alla ricezione di una querela da residente, hanno denunciato in stato di libertà un 29enne e la madre 62enne, abitanti a Quartu Sant'Elena e già noti alle Forze dell'ordine, perchè, tramite un falso account Facebook, hanno messo in vendita sul Marketplace del social network il motore di un pick-up per la cifra di mille euro ma, dopo aver ricevuto il pagamento sulla Postepay intestata alla donna, non lo hanno consegnato, cancellando annuncio e account per far perdere le proprie tracce.