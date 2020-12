Red 9:47 Patrono dei fabbri: celebrazione ad Alghero Domani sera, nella Cattedrale di Santa Maria, verrà celebrata la messa in onore di Sant´Eligio. Il Gremio dei fabbri prosegue, nonostante il momento particolare di restrizioni e impedimenti, il suo cammino nella conservazione delle tradizioni della città



Commenti ALGHERO – Domani, domenica 6 dicembre, alle 17.30, nella cattedrale di Santa Maria, verrà celebrata la messa in onore di Sant'Eligio, patrono dei fabbri ed affini della città di Alghero. Il Gremio dei fabbri prosegue, nonostante il momento particolare di restrizioni e impedimenti, il suo cammino nella conservazione delle tradizioni della città. Nel rispetto delle normative Covid-19, i posti saranno riservati e limitati in sicurezza, con le distanze prescritte e seguendo tutti i protocolli, a tutela dei partecipanti.